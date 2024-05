Arm planeja lançar chips de IA em 2025, diz Nikkei

(Reuters) - A Arm Holdings, do SoftBank Group, planeja desenvolver chips de inteligência artificial, buscando lançar os primeiros produtos em 2025, publicou o Nikkei Asia no domingo.

A Arm criará uma divisão de chips de IA e terá como objetivo construir um protótipo até a primavera de 2025, segundo a publicação. A produção em massa será realizada por fabricantes contratados e deve começar no outono de 2025, segundo o jornal.

A projetista britânica de chips, que licencia seus projetos de microprocessadores e obtém recursos por meio de royalties, vem se expandindo no mercado de centros de dados, onde as operadoras estão procurando construir seus próprios chips dedicados para novos modelos de IA e reduzir sua dependência do fornecedor dominante, a Nvidia.