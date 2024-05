Startup espacial de Steve Wozniak levanta US$56,5 mi

A plataforma de observação da Terra TerraScope, da Orbital, projetada para ser um vasto mecanismo de busca baseado em imagens de satélite capturadas recentemente de outras empresas, será combinada com o software de rastreamento de satélites da Privateer.

O novo financiamento permitiu que a Privateer fechasse um acordo para comprar a Orbital Insight em 17 de abril, disse o presidente-executivo da Privateer, Alex Fielding. A Orbital, que mescla várias fontes de dados, como localização de telefones celulares e imagens de satélite, em suas ofertas de inteligência aos clientes, foi apoiada pela Sequoia e pela Google Ventures.

Fielding se recusou a revelar o valor da entidade combinada ou o preço da Orbital Insight.

A aquisição da Privateer ampliará suas ofertas depois que as perspectivas de receita no mercado foram limitadas, disse Fielding. Esse mercado, conhecido pela sigla SSA, é um segmento incipiente do setor espacial, semelhante ao controle de tráfego aéreo, mas para satélites no espaço. Esses serviços são considerados cruciais para a navegação por satélite, já que não há normas internacionais para controlar a quantidade crescente de tráfego espacial.

"Na verdade, não se trata de um mercado, mas de um grupo de empresas que tem fornecido um paliativo para o fato de governos não terem fornecido um serviço de gerenciamento de tráfego espacial", disse Fielding.

A Privateer está oferecendo seus serviços de SSA a empresas de imagens de satélite para ajudá-las a localizar alvos na Terra e a manobrar seus satélites em torno de lixo espacial, em troca das hordas de imagens de satélite encomendadas por seus clientes, que podem ser utilizadas em um serviço de mapeamento e inteligência quase em tempo real.