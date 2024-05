Ação da Apple salta com recompra recorde e previsão de alta de vendas

Com o movimento das ações nesta sexta-feira, a Apple deve elevar seu valor de mercado em 160 bilhões de dólares, se os ganhos se mantiverem.

"Muitos investidores começaram a questionar se a Apple ainda tem o que é preciso para apresentar o crescimento máximo com o qual se acostumaram ao longo dos anos, mas o presidente-executivo, Tim Cook, ofereceu alívio aos investidores", disse Josh Gilbert, analista da plataforma de investimentos eToro.

A recompra alinhou a Apple com outros gigantes da tecnologia dos EUA que inundaram os investidores com dinheiro nesta temporada de resultados trimestrais para acalmar as preocupações sobre o aumento dos investimentos em inteligência artificial generativa. Alguns analistas também viram isso como um sinal de que o setor está amadurecendo.

Ao contrário de Alphabet e Microsoft, a Apple não teve aumento significativo nos custos pois não fez grandes investimentos em IA. Mas o lento lançamento de serviços de IA da empresa foi punido pelos investidores, o que motivou parcialmente a queda de 10% no preço das ações da empresa neste ano.

A Apple planeja um evento sobre o iPad em 7 de maio e o presidente-executivo disse que a companhia planeja compartilhar "algumas coisas muito interessantes", alimentando as expectativas entre vários analistas de que a empresa anunciará integrações de IA em sua próxima conferência anual de desenvolvedores, que deve ser a maior de todos os tempos.

Analistas da Bernstein disseram que esperam "um forte ciclo do iPhone 16 apoiado por funcionalidades de IA, bem como ciclos de substituição alongados".