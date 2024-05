SK Hynix, que fornece à Nvidia, diz que chips HBM estão quase esgotados para 2025

A SK Hynix, que concorre com a rival norte-americana Micron e com a gigante sul-coreana Samsung no mercado de HBM, era até março a única companhia fornecedora de chips HBM para a Nvidia, segundo analistas, que acrescentam que os principais compradores de chips de IA estão ansiosos para diversificar seus fornecedores para melhor manter as margens operacionais. A Nvidia comanda cerca de 80% do mercado de chips de IA.

A Micron também disse que seus chips HBM estavam esgotados para 2024 e que a maioria de seu suprimento para 2025 já estava alocada. A empresa planeja fornecer amostras de seus chips HBM3E de 12 camadas aos clientes em março.

(Reportagem de Joyce Lee e Heekyong Yang)