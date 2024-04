BlackBerry faz parceria com AMD em sistemas de robótica

(Reuters) - As ações da BlackBerry saltaram mais de 7% nesta terça-feira, depois que a empresa canadense anunciou parceria com a AMD para lançar uma plataforma de robótica para os setores industrial e de saúde.

A colaboração, anunciada na conferência Embedded World, em Nuremberg, Alemanha, utilizará o sistema ONX, da BlackBerry.

A BlackBerry, que agora gera receita com produtos de segurança de sistemas digitais e licenciamento de software para uma série de setores, tem lutado para crescer nos últimos anos. As ações da empresa listadas em NY acumulam queda de 13% este ano, em comparação com uma valorização de 9% no índice de referência S&P 500.