Google avalia compra que pode gerar nova briga com reguladores

Quase uma dúzia de especialistas e analistas de questões de defesa da concorrência disseram que é improvável que uma aquisição da HubSpot pelo Google prejudique a concorrência.

Segundo eles, isso se deve ao fato de que o chamado setor de software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), no qual a HubSpot opera, já é atendido por vários participantes importantes, incluindo Salesforce, Adobe, Microsoft e Oracle. O Google não compete no setor de CRM e a aquisição poderia tornar a HubSpot um nome mais forte graças aos recursos de computação em nuvem do Google.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Gartner, a HubSpot, que se concentra em clientes menores, tinha uma participação de mercado de 4,9% em 2022 no setor de software CRM, enquanto Salesforce e Adobe detinham fatias de 15% cada.

No entanto, esses especialistas também disseram que é muito provável que um acordo do Google com a HubSpot desencadeie oposição por parte dos órgãos de defesa da concorrência nos Estados Unidos e Europa, dada a crescente aversão das autoridades a gigantes da tecnologia que se tornam ainda maiores por meio de aquisições.

Os especialistas acrescentaram que o Google teria que estar disposto a defender os méritos do negócio em uma longa batalha judicial e precisaria convencer a HubSpot a fazer o mesmo.

"Minha reação inicial é que um acordo desse tipo teria uma recepção bastante dura por parte dos órgãos de defesa da concorrência", disse Seth Bloom, ex-conselheiro geral do subcomitê antitruste do Senado dos EUA, que agora dirige sua própria empresa de consultoria.