InstaCarro recebe aporte de R$55 mi de fundos dos EUA

O aporte acontece em um momento de ciclo de queda nos juros do país, com concessionários de veículos citando ambiente de demanda forte e melhora no crédito aos consumidores.

Segundo dados mais recentes da associação de distribuidores de veículos Fenabrave, as vendas de carros e comerciais leves usados no primeiro bimestre subiram 14,6% sobre um ano antes, para 1,73 milhão de unidades. No mesmo período de 2023, as vendas haviam crescido 5,3% sobre o ano anterior.

(Por Alberto Alerigi Jr.)