Foxconn prevê crescimento no 2º tri após queda na receita

TAIPÉ (Reuters) - A Foxconn, a maior fabricante terceirizada de produtos eletrônicos do mundo, disse nesta sexta-feira que espera um aumento na receita do segundo trimestre, após o período anterior ter ficado abaixo das expectativas do mercado.

A companhia afirmou que o segundo trimestre deste ano "continua sendo uma temporada tradicional de baixa demanda, e os principais produtos estão entrando em um período de transição entre produtos antigos e novos".

No entanto, a empresa disse que a perspectiva para o segundo trimestre é de crescimento tanto em relação ao trimestre anterior quanto em relação ao mesmo período do ano anterior. A corporação não deu detalhes.