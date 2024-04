Terremoto em Taiwan afeta produção de chips e cadeia de suprimentos, dizem analistas

Os analistas do Barclays disseram que algumas fábricas de semicondutores altamente sofisticadas precisam operar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um estado de vácuo, por várias semanas, e as paradas interromperiam o processo, aumentando a pressão sobre os preços no setor.

Isso poderia se espalhar e causar um "soluço de curto prazo" na fabricação de produtos eletrônicos, disseram eles.

O relatório observou que os níveis mais baixos de estoque entre os clientes poderiam permitir que os fabricantes de chips taiwaneses e coreanos aumentem os preços.

A empresa de pesquisa TrendForce espera que as remessas de telas para aparelhos de televisão também sejam afetadas, uma vez que os fabricantes já estão operando com capacidade quase total em todo o mundo para atender uma demanda sólida e que o terremoto provavelmente reduzirá os suprimentos.

A TrendForce disse que os preços das telas devem continuar subindo em abril, mas o efeito de longo prazo do terremoto seria limitado, a menos que os fabricantes de painéis de Taiwan sejam forçados a suspender as operações por mais de uma semana.