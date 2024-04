Processo criminal dos EUA contra chinesa Huawei caminha para julgamento em 2026

NOVA YORK (Reuters) - O processo criminal de longa data do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra a chinesa Huawei, acusando-a de, entre outras coisas, enganar bancos sobre seus negócios no Irã, está se encaminhando para um julgamento em janeiro de 2026.

Em uma conferência sobre o status do caso nesta quinta-feira no Brooklyn, Nova York, o procurador assistente Alexander Solomon disse à juíza distrital norte-americana Ann Donnelly que "as discussões de resolução terminaram em um impasse. Acreditamos que seria prudente marcar uma data de julgamento."

A juíza disse acreditar que uma "boa data provisória" para o início do julgamento seria o início de janeiro de 2026.