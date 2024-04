WhatsApp volta a funcionar após sair do ar para milhares de usuários em todo o mundo

(Reuters) - O WhatsApp, da Meta, voltou a funcionar nesta quarta-feira, após o aplicativo de mensagens ficar fora do ar por horas para milhares de pessoas em todo o mundo.

O WhatsApp disse em uma publicação na plataforma X que os problemas haviam sido resolvidos.

No pior momento, mais de 100 mil usuários no Brasil relataram problemas para acessar o aplicativo, de acordo com o site Downdetector, que rastreia interrupções reunindo status de várias fontes, incluindo erros relatados pelo usuário, em sua plataforma.