Serviços da Apple voltam a funcionar após breve interrupção em vários países

(Reuters) - Os problemas com os serviços da Apple, incluindo a App Store e as plataformas Apple TV+ e Apple Music, foram resolvidos após interrupções que afetaram usuários em várias regiões, mostrou o site da empresa.

Também foram relatados problemas no Apple Fitness+, bem como nos serviços Arcade, Audiobooks, Books e Podcasts, de acordo com as páginas de status do sistema da Apple para vários países, que foram analisadas pela Reuters.

Os serviços da Apple ficaram indisponíveis para usuários em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Índia, China e Austrália. A interrupção começou por volta das 19h13 (horário de Brasília) desta quarta-feira e durou mais de uma hora, conforme exibido nas páginas de status.