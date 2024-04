Microsoft e Quantinuum anunciam avanço em computação quântica

Por Stephen Nellis

SAN FRANCISCO (Reuters) - A Microsoft e Quantinuum disseram nesta quarta-feira que deram um passo fundamental para tornar os computadores quânticos uma realidade comercial, tornando-os mais confiáveis.

O movimento é o mais recente em uma corrida para aperfeiçoar a computação quântica, na qual empresas de tecnologia como Microsoft, o Google, da Alphabet,, e IBM estão disputando com rivais e países para criar máquinas que aproveitem a mecânica quântica para prometer velocidades muito mais rápidas do que os computadores convencionais baseados em silício. Essas máquinas quânticas poderiam realizar cálculos científicos viáveis ​​que, de outra forma, levariam milhões de anos com os computadores clássicos de hoje.