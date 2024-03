Reddit pode precisar aumentar os gastos com moderação de conteúdo, dizem analistas

A empresa precisará aumentar os gastos em esforços contra a desinformação, especialmente em um momento no qual os EUA se preparam para as eleições presidenciais no final deste ano, disse ele.

O Reddit não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

As ações do Reddit registraram um ganho de 48% em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York na véspera, em uma recepção calorosa dos investidores, apesar de a empresa não ter obtido lucro anual desde seu lançamento em 2005. As ações recuavam nesta sexta-feira.

As negociações com as ações também serão observadas de perto nas próximas semanas em busca de mais pistas sobre o interesse dos investidores em novas emissões de ações após um congelamento prolongado do mercado, disseram analistas.

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru)