Tencent registra fraco crescimento da receita e planeja dobrar recompras de ações

A maior empresa de videogames do mundo e operadora da plataforma de mensagens WeChat registrou receita de 155,19 bilhões de iuanes (21,56 bilhões de dólares) nos três meses encerrados em 31 de dezembro. Isso se comparou com a média de 157,2 bilhões de iuanes de 23 estimativas de analistas compiladas pela LSEG.

O principal negócio de jogos da Tencent sofreu uma desaceleração notável no quarto trimestre. A receita de jogos na China caiu 3%, para 27 bilhões de iuanes, enquanto a receita de jogos internacionais aumentou apenas 1%, para 13,9 bilhões de iuanes, ou caiu 1% quando excluídas as flutuações cambiais.

A empresa também disse que pretende pelo menos dobrar o tamanho de suas recompras de ações de 49 bilhões de dólares de Hong Kong em 2023 para mais de 100 bilhões de dólares de Hong Kong (12,78 bilhões de dólares) em 2024. Suas ações haviam caído cerca de 16% no último ano até o fechamento de terça-feira.

Em uma ligação com a mídia, o presidente da Tencent, Martin Lau, disse que a empresa viu uma desaceleração na receita de jogos no último trimestre, em parte porque muitos jogadores já haviam gastado com jogos no primeiro trimestre do ano passado, quando a China decidiu suspender todas as restrições do Covid-19.

Como resultado, Lau disse que a receita de jogos da empresa no primeiro trimestre deste ano também será menor em comparação com o ano passado.

Mas ele disse que a Tencent tem um pipeline de novos jogos para aumentar sua receita doméstica. Mais notavelmente, Lau disse que a empresa planeja lançar seu "Dungeon & Fighter Mobile" no segundo trimestre, que os analistas do JP Morgan estimam que possa gerar uma receita de 3 a 4 bilhões de iuanes.