Presidente-executivo da Apple visita Xangai com vendas na China sob pressão

XANGAI (Reuters) - O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, exaltou a importância da China na cadeia de suprimentos da empresa ao se reunir com fornecedores, incluindo a BYD Electronics, nesta quarta-feira, segundo a imprensa local, em uma visita que ocorre em meio a uma queda nas vendas da fabricante do iPhone no país.

Em uma publicação em sua conta na plataforma chinesa Weibo, Cook disse que passou a manhã caminhando ao longo do histórico rio Bund, em Xangai, com o ator chinês Zheng Kai e que havia tomado um café da manhã local. Ele não revelou, no entanto, quais outros planos tinha para sua visita à China.

O China Daily informou que Cook havia dito em uma entrevista que "não há nenhuma cadeia de suprimentos no mundo que seja mais importante para nós do que a China".