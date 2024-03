Intel se prepara para onda de US$100 bi de investimento nos EUA

O governo dos EUA anunciou os recursos para a Intel sob a Lei CHIPS nesta quarta-feira, fazendo com que as ações da companhia subissem 4% nas negociações pré-mercado.

O plano da Intel também envolverá a renovação de instalações no Novo México e no Oregon, e a expansão das operações no Arizona, onde a rival de longa data Taiwan Semiconductor Manufacturing Co também está construindo uma enorme fábrica que espera receber financiamento do governo dos EUA para trazer a fabricação de microprocessadores avançados de volta ao país.

Os fundos fornecidos pelo plano do presidente norte-americano, Joe Biden, para um renascimento mais amplo da fabricação de chips nos EUA ajudarão muito a Intel a recuperar seu modelo de negócios.

Durante décadas, a Intel liderou o mundo na fabricação dos menores e mais rápidos chips, vendendo-os a um preço premium e aplicando os lucros em mais pesquisa e desenvolvimento para se manter à frente da concorrência.

Mas a Intel perdeu essa vantagem de fabricação na década de 2010 para a TSMC e suas margens de lucro despencaram à medida que ela reduzia os preços para manter a participação no mercado com produtos inferiores.

Gelsinger anunciou um plano em 2021 para retornar a Intel à posição de número 1, mas para tornar o plano lucrativo, ele disse que precisaria do apoio do governo. Com essa ajuda em mãos, agora é hora de a Intel investir.