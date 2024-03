Microsoft contrata cofundador da DeepMind para chefiar nova divisão de IA para consumidores

(Reuters) - A Microsoft contratou Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind, startup da Alphabet, para liderar sua nova organização chamada Microsoft AI, anunciou a gigante da tecnologia nesta terça-feira.

Suleyman ingressará como presidente-executivo do empreendimento, focado no avanço do Copilot e de seus demais produtos de inteligência artificial para consumidores, e vai reportar ao CEO da Microsoft, Satya Nadella.

"Como parte dessa transição, Mikhail Parakhin e toda a sua equipe, incluindo Copilot, Bing e Edge; e Misha Bilenko e a equipe GenAI passarão a se reportar a Mustafa", afirmou um comunicado, que compartilhava uma mensagem anterior de Nadella aos funcionários.