Conferência anual da Nvidia começa com expectativas sobre anúncios de chips

A Nvidia domina o mercado de chips de IA para data centers, conquistando cerca de 80% de participação no ano passado.

Espera-se que a participação de mercado da Nvidia caia vários pontos percentuais em 2024, à medida que novos produtos de rivais, como a Intel e a Advanced Micro Devices, cheguem ao mercado.

Huang deve anunciar a próxima geração de processadores de IA projetados pela empresa. Espera-se que o próximo chip B100 inclua melhorias significativas em relação ao seu antecessor, o H100.

Embora a Nvidia seja amplamente considerada como uma projetista de chips, a empresa também construiu uma bateria significativa de produtos de software, e Huang deve revelar uma série de novos produtos relacionados a software nesta segunda-feira.

A Nvidia disse no início deste ano que seu negócio de software e serviços atingiu uma taxa de execução anual de 1 bilhão de dólares no final do último ano fiscal da empresa.

A empresa está realizando a GTC de forma presencial neste ano pela primeira vez desde 2019. Ela espera que cerca de 16.000 pessoas participem, aproximadamente o dobro do último evento presencial.