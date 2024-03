UE investigará AliExpress, cita preocupação com produtos ilegais e pornografia

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia abriu nesta quinta-feira uma investigação sobre a AliExpress, mencionando preocupações com suposta disseminação de materiais ilegais e pornográficos em sua plataforma, o terceiro alvo do bloco após as plataformas de mídia social X e TikTok.

A investigação é apoiada pelos poderes concedidos pela Lei de Serviços Digitais (DSA), que exige que as empresas façam mais para combater produtos ilegais e prejudiciais em suas plataformas.

A Comissão Europeia também enviou solicitações de informações para Microsoft, Google, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e X sobre o uso de inteligência artificial generativa.