Proibição do TikTok nos EUA tiraria ferramenta eleitoral de Biden e democratas

"Ainda bem que vimos isso no TikTok", disse um deles. "Como você vai usar isso para fazer campanha se você proibir?", perguntou outro.

A Câmara dos Deputados votou na quarta-feira para forçar a proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, a se desfazer de sua plataforma de 170 milhões de usuários nos EUA ou enfrentar uma proibição. Se o Senado aprovar o projeto de lei, como a Casa Branca pede, Biden se comprometeu a assiná-lo.

Mas a campanha de 2024 está se preparando para ser acirrada, e o discurso político online tem mudado para o TikTok nos últimos anos, dizem os estrategistas políticos. Eles observam que o X, antigo Twitter, tem reduzido as restrições ao assédio sob o comando do proprietário Elon Musk, enquanto o Facebook se afastou do conteúdo político, tornando o TikTok a plataforma preferida de uma nova geração de norte-americanos politicamente engajados.

Os usuários do TikTok pertencem desproporcionalmente a grupos que votam de forma confiável nos democratas, que Biden precisa conquistar. A campanha de Trump não tem uma conta oficial no TikTok.

Aproximadamente 60% dos consumidores regulares de notícias no TikTok são democratas ou de tendência democrata, de acordo com um estudo de 2023 do Pew Research Center. Cerca de 19% dos consumidores de notícias no TikTok são negros e 30% são hispânicos, em comparação com cerca de 14% e 19% da população geral dos EUA, respectivamente. Cerca de 44% dos consumidores de notícias no TikTok têm entre 18 e 29 anos de idade.

A proibição do TikTok corre o risco de "deslocar uma grande parte do eleitorado da capacidade de se comunicar de forma significativa sobre política em um momento em que uma eleição altamente controversa está prestes a ocorrer", disse Samuel Woolley, professor de jornalismo e diretor do laboratório de pesquisa de propaganda da Universidade do Texas.