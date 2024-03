Nvidia exibe prévia de novo chip de IA na próxima semana

É improvável que a Nvidia forneça preços específicos, mas o B100 provavelmente custará mais do que seu antecessor, que é vendido por mais de 20.000 dólares.

As ações da Nvidia acumulam valorização de 83% em 2024, depois de mais do que triplicarem no ano passado. Mesmo depois dessa alta meteórica, a Nvidia está sendo negociada a 34 vezes seus lucros esperados, um preço baixo em comparação com seu PE de 58 há um ano, de acordo com dados da LSEG.

Esse declínio nos múltiplos da Nvidia é o resultado do aumento maciço das estimativas dos analistas sobre os lucros futuros da fabricante de chips e, se essas previsões se revelarem muito otimistas, as ações da Nvidia correm o risco de despencarem.

"A maior preocupação é que os números tenham se tornado tão grandes, tão rapidamente, que você se preocupa que eles não possam durar", disse Stacy Rasgon, analista da Bernstein, sobre o recente desempenho financeiro da Nvidia. "Quanto mais novos produtos forem lançados com maior desempenho e preços mais altos, maior será a margem de manobra."

A Nvidia provavelmente também apresentará uma série de atualizações para seu software conhecido como CUDA, que fornece ferramentas para que os desenvolvedores executem seus programas de IA em seus chips, ajudando a manter os programadores vinculados aos chips da Nvidia. O CUDA dificulta a mudança para componentes vendidos por rivais como a AMD e chips internos oferecidos por Microsoft e Google.

No ano passado, a Nvidia começou a oferecer seus chips e software como um serviço de computação em nuvem para desenvolvedores, e os analistas estão monitorando como a empresa expande esse esforço.