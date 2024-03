Microsoft diz que Google tem vantagem competitiva em IA generativa

A empresa disse que os semicondutores de IA de autoabastecimento do Google lhe darão uma vantagem competitiva nos próximos anos, enquanto seus grandes conjuntos de dados proprietários do Google Search Index e do YouTube permitirão que a empresa treine seu grande modelo de linguagem Gemini.

Ainda acrescentou que assistentes de voz com tecnologia de IA, como o Google Assistante, do Google, e a Siri, da Apple, dão vantagem a ambas as empresas.

A Microsoft, cujo investimento de mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI está agora na mira dos reguladores antitruste da UE, também procurou afastar as preocupações regulamentares sobre tais parcerias entre Big Techs e startups.

"Todas essas startups contaram com diferentes formas de investimentos e parcerias que lhes permitiram entrar e se expandir no espaço", afirmou, apontando para a Anthropic, que tem o Google e a Amazon como investidores, a francesa Mistral, na qual a Microsoft investiu 15 bilhões de euros, e a canadense Cohere, que tem como investidores Salesforce e Nvidia.

"Encorajar parcerias pró-competitivas no espaço da IA ​​é uma forma eficaz de evitar que as empresas se tornem verticalmente integradas de uma forma que resultaria em uma vantagem anticompetitiva", disse a Microsoft.