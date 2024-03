Tivit investe R$300 mi em computação em nuvem e prevê crescer 2 dígitos

A empresa fatura cerca de 2 bilhões de reais ao ano, com a maior parte oriunda dos segmentos "cloud", digital - que envolve desenvolvimento, código e áreas relacionadas - e cibersegurança.

"Dentro disso, cloud sozinho é mais da metade do nosso negócio", afirmou o diretor de operações da Tivit, Daniel Galante, à Reuters.

Além do aporte no segmento, a empresa também lançou uma nova versão do serviço, com novas funcionalidades, para "atender as demandas mais atuais do mercado".

"Na versão anterior da nossa nuvem, os clientes necessariamente tinham que contratar um serviço de gerenciamento da atividade. Hoje, os clientes podem contratar somente a nossa infraestrutura e fazer o seu autosserviço. O próprio cliente gerencia os seus ambientes dentro da nuvem", disse Galante.

Segundo o executivo, apesar da Tivit historicamente atender clientes de grande porte, a nova versão da solução em nuvem abre espaço para empresas de outros portes, afirmaram os executivos.

"A gente espera abranger aqui não só um novo mercado... mas também outros perfis de 'workloads', ou seja, de ambientes de tecnologia, em clientes que são até de perfil tradicional nosso, mas que hoje um pedaço não está conosco", disse o diretor de Cloud da Tivit, Leonardo Piva.