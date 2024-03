Câmara dos EUA aprova projeto de lei para forçar ByteDance a vender TikTok

O destino do TikTok tornou-se uma questão importante em Washington. Parlamentares democratas e republicanos disseram que seus gabinetes receberam grandes volumes de pedidos de adolescentes usuários do TikTok que se opõem à legislação, com o volume de reclamações às vezes excedendo o número de pedidos buscando um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza.

A medida é a mais recente de uma série de ações tomadas em Washington para responder às preocupações de segurança nacional dos EUA em relação à China, desde veículos conectados a chips avançados de inteligência artificial e guindastes em portos dos EUA.

A votação ocorre pouco mais de uma semana depois que o projeto de lei foi proposto, após uma audiência pública com pouco debate, e depois que a ação no Congresso ficou paralisada por mais de um ano. No mês passado, a campanha de reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden, juntou-se ao TikTok, aumentando as esperanças entre os funcionários do aplicativo de que a legislação seria improvável este ano.

Na semana passada, o Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados dos EUA votou 50 a 0 a favor do projeto de lei, o que colocou o texto em votação no plenário da Câmara.

O presidente-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, visitará o Capitólio nesta quarta-feira em uma viagem previamente agendada para conversar com senadores, disse uma fonte informada sobre o assunto.

"Essa legislação tem um resultado predeterminado: a proibição total do TikTok nos EUA", disse a empresa. "O governo está tentando privar 170 milhões de americanos de seu direito constitucional à liberdade de expressão", acrescentou.