Xiaomi iniciará entregas de seu 1º carro e ações disparam

PEQUIM (Reuters) - A chinesa Xiaomi anunciou nesta terça-feira que iniciará as entregas de seu primeiro veículo elétrico, um sedã, este mês, aventurando-se no maior mercado automotivo do mundo em meio a uma brutal guerra de preços.

A conhecida fabricante de aparelhos eletrônicos, incluindo smartphones, anunciou que tem 59 lojas em 29 cidades da China que receberão pedidos por seus veículos. Um evento de lançamento está programado para 28 de março.

As ações da Xiaomi fecharam em forte alta após o anúncio, encerrando com valorização de 11,3%.