Elon Musk abrirá código-fonte de rival do ChatGPT

(Reuters) - Elon Musk disse nesta segunda-feira que sua startup de inteligência artificial, a xAI, abrirá o código-fonte do "Grok", concorrente do ChatGPT, nesta semana, dias depois de ter processado a OpenAI acusando a empresa de abandonar sua missão original em favor de um modelo de negócios com fins lucrativos.

Musk cofundou a OpenAI em 2015, mas deixou a empresa atualmente apoiada pela Microsoft três anos depois.

"Esta semana, a @xAI abrirá o código-fonte do Grok", disse Musk na rede social X.