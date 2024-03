Startup espanhola Sateliot entra em corrida de satélites baratos

A Sateliot espera lançar seus primeiros quatro satélites comerciais até junho, disse ele.

"Com apenas quatro satélites, seremos capazes de faturar e entrar em operação comercial no segundo semestre deste ano", disse Sanpera à Reuters nas instalações da empresa no noroeste da Espanha, onde seus satélites de pequeno porte são fabricados por um parceiro local.

A Sateliot tem uma carteira de pedidos no valor de cerca de 187 milhões de euros em receita anual, e seus clientes são, em sua maioria, de países com vastas áreas não cobertas por redes móveis, incluindo Canadá, Brasil, África do Sul, Indonésia ou Austrália, disse Sanpera.

A Sateliot investiu cerca de 25 milhões de euros para desenvolver, construir e colocar em órbita, por meio da SpaceX, os dois satélites de teste e os quatro primeiros satélites comerciais.

O setor espacial está passando por uma revolução no mercado, pois as novas tecnologias reduziram o custo e o tamanho dos dispositivos espaciais a uma fração do que costumavam ser, com muitas startups entrando na briga.

Lucas Bishop, da empresa de investimentos Seraphim Space, disse que apenas a mais econômica das poucas dezenas de operadoras de nanossatélites provavelmente conseguirá se estabelecer.