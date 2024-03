Microsoft diz que hackers patrocinados pela Rússia tentaram violar seus sistemas novamente

Esses dados incluem alguns de seus repositórios de código-fonte e sistemas internos, disse a Microsoft.

As ações da empresa caíram após a notícia.

"É evidente que o Midnight Blizzard está tentando usar segredos de diferentes tipos que encontrou", acrescentou. "Alguns desses segredos foram compartilhados entre clientes e a Microsoft por email e, à medida que os descobrimos em nossos emails exfiltrados, entramos em contato com esses clientes para ajudá-los a tomar medidas de mitigação."

Em alguns aspectos, os hackers se tornaram mais agressivos na tentativa de penetrar na Microsoft, disse a empresa. Por exemplo, o uso de "sprays de senha" pelos hackers -- em que um invasor usa a mesma senha em várias contas na esperança de invadir -- aumentou em até dez vezes em comparação com o ataque de janeiro, disse a Microsoft.

A embaixada russa em Washington não respondeu aos pedidos de comentários sobre as declarações da Microsoft a respeito do ataque do Midnight Blizzard.

A Microsoft acrescentou que não tem nenhuma evidência de que seus sistemas voltados para o cliente tenham sido comprometidos no ataque.