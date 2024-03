Broadcom prevê US$10 bi em vendas de chips de IA em 2024, mas ações caem

Ambas as empresas estão sendo observadas de perto pelos investidores, que acreditam que elas conseguirão capturar uma parte do boom das tecnologias de IA.

Broadcom e Marvell vendem chips de rede que ajudam a movimentar as grandes quantidades de dados exigidas pela computação de IA e ambas também ajudam os clientes a projetarem chips de IA personalizados.

O presidente-executivo da Broadcom, Hock Tan, disse que cerca de 7 bilhões de dólares da receita de chips de IA da empresa em 2024 virão da ajuda a apenas dois grandes clientes de projeto de chips de IA personalizados. Tan não citou os nomes dos clientes, mas os analistas acreditam amplamente que sejam o Google e Meta, dona do Facebook.

Tan também disse que o negócio de chips personalizados "pode gerar margens semelhantes à nossa margem bruta corporativa". Essa margem foi de cerca de 75% em uma base ajustada para o primeiro trimestre fiscal. A Reuters informou no mês passado que a Nvidia está procurando competir com a Broadcom no mercado de chips de IA personalizados.

A Broadcom não atualizou previsão de receita anual de 50 bilhões de dólares, provavelmente decepcionando os investidores, apesar do número representar um crescimento de 40%.

Uma alta de 26% nas ações da Broadcom em 2024, impulsionada em grande parte pelo otimismo em relação à IA, veio com altas expectativas de crescimento da empresa norte-americana. As ações da empresa caíra mais de 1% após o fechamento dos merrcados depois que a companhia não elevou sua previsão.