Apple restabelece conta de desenvolvedor da Epic Games

As duas empresas estão em uma batalha legal desde 2020, quando a Epic alegou que a prática da Apple de cobrar até 30% de comissão dos criadores de aplicativos violava regras antitruste dos Estados Unidos.

"Após conversas com a Epic, eles se comprometeram a seguir as regras, incluindo nossas políticas de DMA. Como resultado, a Epic Sweden AB foi autorizada a assinar novamente o contrato de desenvolvedor e foi aceita no Apple Developer Program", disse a Apple em comunicado.

(Por Akash Sriram)