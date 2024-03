Companhias aéreas e hotéis alertam que mudanças no Google podem beneficiar grandes intermediários

O Google, da Alphabet, e mais cinco outras grandes empresas de tecnologia precisam estar em total conformidade com uma lista de exigências estabelecidas pela Lei de Mercados Digitais (DMA) em 7 de março.

"Isso não deveria levar a situações em que o poder econômico de grandes intermediários online fica ainda mais consolidado e onde consumidores não são apresentados a uma variedade de escolhas", afirmaram os grupos em uma declaração conjunta sobre as mudanças planejadas.

Algumas das empresas poderão perder até 50% do seu tráfego online e possivelmente milhões de euros em receitas devido às alterações do Google nos seus resultados de busca, disseram fontes com conhecimento direto do assunto.

O Google se recusou a comentar. Em um comunicado na segunda-feira, a companhia disse que as mudanças nos resultados de busca direcionam mais tráfego a grandes intermediários e agregadores e menos para hotéis, companhias aéreas, comerciantes e restaurantes.

Um grupo de lobby de tecnologia de viagens, que conta com Amadeus, Booking.com e Airbnb entre seus membros, por sua vez, criticou o Google por supostamente continuar a favorecer seus próprios produtos em detrimento dos rivais, apesar das regras da UE que buscam corrigir isso.

"O Google continua a dar preferência aos seus próprios serviços de intermediação na página de resultados do mecanismo de busca", afirmou o grupo em comunicado conjunto.