Meta irrita Austrália com plano de parar de pagar por notícias

A Meta descontinuará uma guia no Facebook que promove notícias na Austrália e nos Estados Unidos, disse a empresa em comunicado, acrescentando que cancelou a guia de notícias no ano passado no Reino Unido, França e Alemanha.

Como resultado, "não entraremos em novos acordos comerciais para conteúdo tradicional de notícias nesses países e não ofereceremos novos produtos do Facebook especificamente para editores de notícias", acrescentou a companhia.

A decisão coloca a Meta contra o governo australiano e a lei de 2021 do país.

"A ideia de que uma empresa pode lucrar com o investimento de outras, não apenas o investimento em capital, mas o investimento em pessoas, o investimento em jornalismo, é injusta", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, a jornalistas. "Essa não é a maneira australiana de se fazer as coisas", acrescentou.

De acordo com a lei de 2021, o governo do país deve decidir se nomeará um mediador para definir as tarifas da Meta e potencialmente multar a empresa se ela não cooperar. A maioria dos acordos da Meta com a mídia australiana teve duração de três anos e deve expirar em 2024.

"A Meta está dizendo 'o que você vai fazer?' e o governo australiano tem uma decisão real a tomar", disse Tama Leaver, professora de estudos da internet na Curtin University.