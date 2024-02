Zuckerberg e presidente da Coreia do Sul discutem IA e ecossistemas digitais

Por Hyonhee Shin e Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, reuniu-se com o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, nesta quinta-feira para conversar e explorar formas de aumentar a cooperação com a empresa norte-americana em inteligência artificial e ecossistemas digitais, informou o gabinete de Yoon.

Yoon disse que o portfólio de eletrodomésticos inteligentes, dispositivos vestíveis e carros inteligentes da Coreia do Sul oferece uma boa plataforma para a tecnologia de IA da Meta.