Nvidia tem ganho recorde de US$250 bilhões em valor de mercado

As ações da Nvidia já subiram 57% em 2024, respondendo por mais de um quarto do aumento do S&P 500 no acumulado do ano. Isso torna a perspectiva da Nvidia crucial não apenas para os acionistas diretos, mas para os proprietários de fundos de ações amplamente usados para fundos de pensão.

A demanda crescente pelos chips da Nvidia, usados por empresas que correm para atualizar suas ofertas de IA, ajudou a empresa do Vale do Silício a prever um crescimento colossal de 233% na receita do trimestre atual, acima das expectativas do mercado de um aumento de 208%.

A Nvidia, que controla cerca de 80% do mercado de chips de IA de alta qualidade, divulgou um aumento de mais de três vezes na receita do quarto trimestre em relação ao ano anterior, para 22,10 bilhões de dólares.

Alguns analistas, no entanto, temem que as restrições dos EUA sobre as vendas de chips para a China possam estar prejudicando o crescimento de sua receita. As vendas na China corresponderam a cerca de 9% das vendas da Nvidia no quarto trimestre, abaixo dos 22% registrados no trimestre anterior.