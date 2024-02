Montadora chinesa Xpeng contratará 4.000 funcionários e investirá em IA

A empresa também investirá 3,5 bilhões de iuans (486,4 milhões de dólares) em pesquisa e desenvolvimento de IA, disse He, acrescentando que a Xpeng planeja lançar cerca de 30 novos produtos ou modelos revisados dentro de três anos.

"Diante da situação macroeconômica pessimista, muitos parceiros de negócios estão recuando e com medo de investir. Acho que essa é uma oportunidade para o nosso desenvolvimento", disse He, descrevendo 2024 como o primeiro ano da "rodada eliminatória" para as marcas automotivas chinesas. "Em 2024, vamos contrariar a tendência e entrar em um ciclo positivo de alta velocidade no quarto trimestre ou antes."

Os planos de expansão da Xpeng contrastam com os rivais, que estão correndo para cortar custos. A demanda continua a vacilar no maior mercado automotivo do mundo, apesar dos novos descontos liderados pela Tesla.

A Nio, outra fabricante chinesa de veículos elétricos, disse em novembro que reduzirá sua força de trabalho em 10% para melhorar a eficiência em meio à crescente concorrência.

Enfrentando uma demanda mais fraca no país, as montadoras da China têm olhado para as exportações como uma força motriz para o crescimento. Mas a crescente influência da China como exportadora de veículos está causando atritos no exterior.

O Ministério do Comércio da China disse no início deste mês que incentivará o setor de veículos de energia nova a responder às restrições do comércio exterior e a cooperar com empresas estrangeiras, em meio a uma investigação europeia sobre os subsídios chineses para o setor.