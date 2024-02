ONU pede que empresas de tecnologia parem de lucrar com "conteúdo tóxico"

MUNIQUE (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu nesta sexta-feira que as empresas de tecnologia parem de lucrar com a proliferação de conteúdo tóxico, depois de acusar as plataformas de mídia social de cumplicidade em alimentar o antissemitismo, o racismo e o fanatismo antimuçulmano.

"As empresas de tecnologia devem assumir suas responsabilidades e parar de lucrar com a amplificação de conteúdo tóxico de todos os tipos", disse Guterres na Conferência de Segurança de Munique.

"Estamos testemunhando uma explosão intolerável de antissemitismo e outras formas de ódio religioso e racial", disse Guterres, que expressou repetidamente preocupação com o poder das empresas de mídia social e pediu regulamentação para melhorar a transparência.