Jogadores de "Call of Duty" processam Activision por monopolizar ligas e torneios

"As equipes que não aceitavam (ou não podiam aceitar) as demandas extorsivas da Activision foram completamente excluídas do mercado profissional de Call of Duty", disse o processo.

A empresa de Hector Rodriguez, HECZ LLC, também é uma das autoras do processo.

No ano passado, a Activision resolveu uma ação movida pelo Departamento de Justiça dos EUA, acusando a empresa de suprimir os salários dos jogadores em ligas profissionais de esportes eletrônicos. A Activision concordou em abster-se de impor limites salariais, mas não admitiu qualquer irregularidade.

(Reportagem de Mike Scarcella)