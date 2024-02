Presidente da Telecom Italia espera venda de rede sem obstáculos

"Não prevemos questões específicas... em nível antitruste", disse Labriola durante apresentação dos resultados trimestrais da companhia. Segundo ele, o negócio com a KKR não criará nenhuma concentração no mercado.

O executivo confirmou que o acordo deve ser fechado em meados deste ano, sujeito à aprovação do órgão regulador antitruste da UE.

Labriola minimizou as preocupações que as operadoras rivais supostamente levantaram junto aos órgãos reguladores da UE sobre a relação entre a rede somente de atacado que será vendida à KKR e o negócio de serviços remanescente da Telecom Italia.

Em uma contestação ao acordo, o principal investidor da TIM, a francesa Vivendi, também solicitou ao órgão de fiscalização antitruste da UE análise do papel desempenhado pelo Tesouro italiano nos planos que preveem a combinação posterior dos ativos de rede da Telecom Italia com os da rival Open Fiber, que conta com investimento do Estado.

Labriola, que está buscando um segundo mandato à frente da Telecom Italia, deverá apresentar um novo plano de negócios de três anos para a empresa em 7 de março.

Com sua participação de 24%, a Vivendi pode ser o principal obstáculo para a recondução de Labriola na assembleia de acionistas da Telecom Italia marcada para abril.