Nvidia supera Alphabet como 3ª empresa mais valiosa de Wall Street

A Nvidia tem sido uma das principais beneficiárias da corrida das empresas de tecnologia para incorporar IA em seus produtos e serviços, e a alta de quarta-feira em suas ações ocorreu um dia depois da companhia superar o valor de mercado da Amazon pela primeira vez em duas décadas. A Amazon fechou a véspera valendo 1,776 trilhão de dólares.

A Nvidia controla cerca de 80% do mercado de chips de IA de ponta, uma posição que aumentou o preço de suas ações em 47% neste ano, depois de mais do que triplicar em 2023. Os clientes enfrentam escassez dos componentes da Nvidia, enquanto os desenvolvedores de IA enfrentam listas de espera de meses para usarem seus processadores instalados em centrais de computação em nuvem.

O resultado trimestral da Nvidia, previsto para a próxima quarta-feira estará entre os mais aguardados de Wall Street.

"O mercado reconhece a Nvidia como a líder da IA. Mas se a Nvidia apresentar resultados ruins, se não excederem as expectativas dos investidores, essa coisa pode ser vendida em 20% ou 30% após o encerramento do pregão", disse Jake Dollarhide, presidente-executivo da Longbow Asset Management.

Um dos primeiros líderes na corrida da IA, a Microsoft ultrapassou em janeiro a Apple para se tornar a empresa mais valiosa do mundo, agora avaliada em mais de 3 trilhões de dólares.

Os analistas, em média, esperam que a receita do trimestre fiscal de janeiro da Nvidia mais do que triplique para 20,37 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG. Os analistas veem seu lucro líquido ajustado subindo mais de 400%, para 11,38 bilhões de dólares.