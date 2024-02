Ministério das Comunicações cria grupo mudar regras dos Correios

Em abril do ano passado, o governo federal retirou os Correios e outras estatais de programas de privatização. As empresas tinham sido incluídas durante a passagem de Jair Bolsonaro pelo Palácio do Planalto.

Após isso, o governo federal anunciou investimento de 856 milhões de reais nos Correios por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), afirmando que os recursos serão usados para modernizar a infraestrutura logística nacional da companhia.

O governo federal ainda sancionou lei em dezembro passado que prioriza a contratação dos Correios e da Telebras por órgãos públicos federais.

(Por Patricia Vilas Boas)