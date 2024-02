Ações de empresas de IA sobem após Nvidia revelar participações

Esse tipo de divulgação é acompanhado de perto por investidores e geralmente está associado a movimentos feitos por gestoras de fundos, em vez de empresas.

Os papéis da empresa de biotecnologia Recursion Pharmaceuticals, na qual a Nvidia investiu quase 76 milhões de dólares, subiam 12,7%.

A gigante do Vale do Silício também investiu quase 3,7 milhões de dólares no desenvolvedor de assistentes de voz conversacionais SoundHound AI, elevando suas ações em 53%, a 3,47 dólares.

A Nvidia também comprou uma fatia na empresa de dispositivos médicos Nano-X Imaging, com sede em Israel, que usa software de IA para analisar relatórios. Seus papéis avançavam 80%.

As ações de outras empresas de microcapitalização do setor também valorizavam-se, com a Guardforce AI adicionando 10% e a BigBear.ai Holdings ganhando 7,7%.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru, reportagem adicional de Bhanvi Satija e Johann Cherian)