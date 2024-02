UE avalia flexibilizar regras de fusão para empresas de telecomunicações

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - Os reguladores da União Europeia podem facilitar as suas regras contra fusões de empresas de telecomunicações móveis e ampliar as regras de telecomunicações para que as chamadas "Big Tech" e outras ajudem a financiar a implementação do 5G, de acordo com um documento da Comissão Europeia visto pela Reuters.

Deutsche Telekom, Orange, Telefônica e Telecom Itália pressionam os reguladores antitruste da UE há muito tempo para afrouxarem as regras.