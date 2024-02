TikTok intensificará luta contra notícias falsas antes de eleições na UE

A aplicação foi concebida para informar melhor os europeus sobre o processo eleitoral.

Governos e políticos de todo o mundo estão preocupados com a propagação de desinformação e com a utilização de deepfakes gerados por inteligência artificial (IA) para influenciar as eleições e, especialmente, com o papel das plataformas de redes sociais.

Cerca de 30% dos parlamentares do Parlamento Europeu usam o TikTok, disse a empresa.

“No próximo mês, lançaremos um Centro Eleitoral no aplicativo no idioma local para cada um dos 27 estados membros da UE para garantir que as pessoas possam separar facilmente os fatos da ficção”, disse Kevin Morgan, chefe de confiança e segurança da TikTok na região EMEA, em um blog.

“Trabalhando com comissões eleitorais locais e organizações da sociedade civil, estes Centros Eleitorais serão um local onde a nossa comunidade poderá encontrar informações confiáveis ​​e autorizadas”, disse ele.

A empresa trabalhou com verificadores de notícias para produzir vídeos educativos sobre o processo eleitoral e a desinformação através dos centros eleitorais durante as eleições nacionais em anos anteriores.