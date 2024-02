Nokia revela assistente de IA para trabalhadores de fábricas

Isso poderá incluir avisos antecipados sobre falhas de máquinas, juntamente com ações recomendadas para reparos, soluções para aumentar a qualidade e as taxas de produção ou lidar com acidentes em fábricas, disse Stephane Daeuble, chefe de marketing de soluções empresariais da Nokia, à Reuters.

A empresa com sede na Finlândia já fornece tecnologia 4G e 5G que permite comunicações internas ou ajuda indústrias a conectarem-se a dados de sensores de máquinas, entre outros usos.

“Agora a ideia é que tenhamos um assistente que ajude o trabalhador a entender todos esses dados”, disse Daeuble, acrescentando que a Nokia está lançando a ferramenta enquanto os fabricantes enfrentam a escassez de pessoal qualificado.

Tornada popular no ano passado pelo ChatGPT, a IA generativa pode criar conteúdo semelhante ao humano e, embora a sua regulamentação esteja em fase inicial, muitos especialistas dizem que pode levantar questões legais ou éticas.

A ferramenta da Nokia está em conformidade com os regulamentos de tecnologia operacional (TO), mas pode levar algum tempo para que as empresas confiem na tecnologia “olhada para o futuro”, que primeiro precisa de testes e ajustes adequados para funcionar em todos os setores, disse Daeuble.

Embora alguns aspectos ainda estejam em fase de pesquisa, incluindo o combate à alucinação por IA, a ferramenta "precisa ser precisa, clara e correta. E precisa ser rastreável e moderada", disse ele, acrescentando que haveria salvaguardas iniciais, como uma pessoa validando as requisições do usuário de IA.