Elon Musk pede a tribunal do Texas que cancele depoimento em processo por difamação

Brody alegou que os usuários do X o identificaram erroneamente como participante, e que Musk, cuja conta no site tem dezenas de milhões de seguidores, ampliou essa desinformação em uma postagem que dizia “Parece que alguém é um estudante universitário (que quer ingressar no governo).” Brody afirma que a referência era sobre ele.

O processo pede mais de 1 milhão de dólares em indenização pelo que Brody chamou de “conduta surpreendentemente imprudente” de Musk e disse que ele deveria ter permissão para interrogar Musk como parte do processo “para explorar conceitos de negligência e malícia”.

“Musk é a única fonte de evidência direta sobre seu estado de espírito ao fazer a declaração, e ele poderá testemunhar sobre questões que envolvem seu nível de cuidado”, argumentou Brody.

Musk negou ter feito qualquer declaração difamatória sobre Brody e pediu ao tribunal que encerre o caso. Ele argumentou que sua postagem foi formulada de forma genérica e "não fazia referência a Brody, direta ou indiretamente".

Dois advogados que representam Musk no escritório de advocacia Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan não responderam ao pedido de comentário.

O advogado de Brody também não respondeu a um pedido semelhante.