Apple e Microsoft ganham isenções para iMessage e Bing dentro de novas regras da UE

As empresas também estão proibidas de favorecer seus serviços em detrimento dos concorrentes.

Após uma investigação de cinco meses, a Comissão Europeia concluiu que iMessage, Bing, Edge e Microsoft Advertising “não se qualificavam como serviços de gatekeeper”, disse a comissão executiva da UE em comunicado.

A Comissão ainda disse que a App Store da Apple, o sistema operacional iOS e o navegador Safari seguirão classificados como gatekeepers, assim como a rede social Linkedin, da Microsoft, e o sistema operacional Windows.

A investigação fez “uma avaliação minuciosa de todos os argumentos, tendo em conta as contribuições das partes interessadas relevantes”, afirmou a Comissão, sem fornecer detalhes dos argumentos das empresas.

A Apple disse que o uso do iMessage é insignificante, mesmo em seus dispositivos, em comparação com serviços de mensagens concorrentes na União Europeia e que o iMessage não é um canal importante para as empresas alcançarem os usuários do bloco.

“Os consumidores hoje têm acesso a uma ampla variedade de aplicativos de mensagens e muitas vezes usam muitos ao mesmo tempo, o que mostra como é fácil alternar entre eles”, disse um porta-voz da Apple.