Uber prevê lucro forte com aceleração de demanda de passageiros e entregas

A empresa espera um lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,26 bilhão a 1,34 bilhão de dólares no primeiro trimestre deste ano, em comparação com as expectativas de 1,26 bilhão do mercado, de acordo com dados da LSEG.

A previsão de reservas brutas da Uber, de 37 bilhões a 38,5 bilhões de dólares, ficou acima das expectativas de analistas, 37,33 bilhões.

A perspectiva segue após a companhia ter apurado no quarto trimestre alta de 15% na receita, para 9,9 bilhões de dólares, com a as reservas brutas aumentando 22%, para 37,6 bilhões de dólares.

O lucro líquido do trimestre quase triplicou, chegando a 1,43 bilhão de dólares, graças a um benefício líquido antes dos impostos de 1 bilhão de dólares decorrente da reavaliação dos investimentos em ações da empresa.

A Uber disse que a receita gerada pelo transporte de passageiros subiu 34%, impulsionada em parte pelo "crescimento descomunal de viagens" nos mercados da América Latina e da Ásia-Pacífico.

A receita do negócio de entregas cresceu 6%, enquanto a expansão bruta de reservas para o segmento foi a maior em dois anos.