Roblox prevê vendas futuras fortes em 2024 após impulso com gastos dentro do jogo no 4º tri

Por Harshita Mary Varghese

(Reuters) - A plataforma de games Roblox previu nesta quarta-feira vendas futuras, que são geradas a partir de compras dentro do jogo, acima do esperado em 2024, após ter ultrapassado 1 bilhão de dólares pela primeira vez nesse segmento com o impulso da temporada de férias de fim de ano, o que fez com que suas ações subissem cerca de 7%.

Em um sinal positivo para a indústria de jogos, o mercado global de videogames deve crescer 2,8% este ano, com a expectativa de vendas robustas dos consoles Xbox, da Microsoft, e PlayStation 5, da Sony, de acordo com a empresa de pesquisa NewZoo.