Apple desenvolve iPhone dobrável, diz The Information

(Reuters) - A Apple está desenvolvendo protótipos de iPhones com telas dobráveis, publicou o The Information nesta quarta-feira, citando fonte com conhecimento direto da situação.

Os iPhones dobráveis estão em fase inicial de desenvolvimento e não estão nos planos de produção em massa da empresa para 2024 ou 2025, de acordo com o veículo.

A Apple recentemente procurou pelo menos um fabricante na Ásia para obter componentes relacionados a dois iPhones dobráveis de tamanhos diferentes, segundo o The Information.